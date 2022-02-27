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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Чехии отказалась играть возможный стыковой матч со сборной России

27 Февраля 2022 • 13:18 Комментировать

Представители сборной Чехии по футболу отказались играть возможный стыковой матч со сборной России в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

Таким образом, на данный момент от игр с национальной командой России отказались играть федерации Польши, Чехии и Швеции.

ФИФА прорабатывала вопрос о месте проведения стыковых матчей участием сборной России, однако теперь, когда все потенциальные соперники отказались от проведения игр, ФИФА может рассмотреть возможность исключения сборной России из борьбы за попадание на чемпионат мира в Катаре.

Пока представители организации не давали никаких комментариев по этому поводу.
 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чемпионат Мира Сборная Чехии
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