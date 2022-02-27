Сборная Чехии отказалась играть возможный стыковой матч со сборной России

Представители сборной Чехии по футболу отказались играть возможный стыковой матч со сборной России в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

Таким образом, на данный момент от игр с национальной командой России отказались играть федерации Польши, Чехии и Швеции.

ФИФА прорабатывала вопрос о месте проведения стыковых матчей участием сборной России, однако теперь, когда все потенциальные соперники отказались от проведения игр, ФИФА может рассмотреть возможность исключения сборной России из борьбы за попадание на чемпионат мира в Катаре.

Пока представители организации не давали никаких комментариев по этому поводу.