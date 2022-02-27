Спортивный юрист: «По регламенту это техническое поражение Польше и Швеции, но будут ли ему следовать»

Спортивный юрист Артём Пацев высказался об отказе сборных Польши и Швеции играть против команды России стыковые матчи за право играть на чемпионате мира 2022 года. В России многие чиновники и эксперты считают, что полякам и шведам должны засчитать технические поражения за неявку на матчи.

По словам Пацева, регламентные нормы в современном мире могут как применяться, так и игнорироваться. Всё зависит от каждого конкретного случая. По регламенту, на Олимпийских играх в Пекине должна была проходить церемония награждения командного турнира фигуристов, однако этого делать не стали из-за ситуации с россиянкой Камилой Валиевой. Здесь также решение может быть принято без учёта регламентных норм.

«Сейчас сказать что-то определённое сложно. Да, по регламенту это техническое поражение Польше и Швеции, но будут ли следовать строго регламенту – большой вопрос», – приводит слова Артёма Пацева «РИА Новости».