«Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости»: Щесны надеется, что Россия будет отстранена от чемпионата мира

Вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щесны выразил надежду, что Россия будет отстранена от участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Соответствующего решения Щесны ждёт от Всемирной федерации футбола (ФИФА).

«Надеюсь, что Россию отстранят от ЧМ-2022. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости на это», – приводит слова Войцеха Щесны Calciomercata.

В конце марта сборная России должна играть со сборной Польшу в полуфинале плей-офф, а в финале выигравшая команда должна сыграть с победителем пары Швеция – Чехия. Поляки и шведы уже заявили об отказе играть против России.