Недвед не понимает, почему Чехия всё ещё не заявила об отказе играть с Россией

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался по поводу предстоящих стыковых матчей европейского отборочного цикла за право играть на чемпионате мира в Катаре.

Сборные Польши и Швеции уже заявили о своём отказе играть со сборной России из-за событий на Украине. Чехия же подобного заявления ещё не сделала, и этим недоволен Недвед.

«Я жду, что моя страна поступит таким же образом. Не знаю, чего ждёт Чехия. Польша и Швеция сказали, что не будут играть с Россией, и это правильно», – приводит слова Недведа Football-Italia.