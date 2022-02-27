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Чемпионат мира по футболу 2022

Щенсны настроен очень решительно против России: Играть не будем и надеемся, что России не будет на ЧМ

27 Февраля 2022 • 00:23 Комментировать

Польский голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны - один из самых решительно настроенных против России игроков в европейском футболе, в призме развивающегося кризиса в российско-украинских отношениях.

Щесны женат на украинке, и, как пояснил недавно он сам, у него много родственников на Украине. В своей риторике он не просто выступает против встречи сборной Польши с российской национальной командой в рамках стыковых матчей к ЧМ-2022, но и надеется на то, что российскую команду в любом случае не пустят на мировой футбольный форум.

Такой прецедент уже был в 90-е годы, когда перед чемпионатом Европы 1992 года из-за наложенных санкций принять участие в турнире не смогла сборная Югославии.

- Мы сделали правильный выбор, и я рад, что мои коллеги тоже так считают. Мы согласны проиграть, но продемонстрировать свое отношение. Надеюсь, что матч будет отменен и что Россию не пустят на чемпионат мира. От игр с ней должны отказаться все сборные, - заявил Щесны, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Польши Войцех Щесны
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