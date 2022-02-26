Левандовски поддержал решение Польского футбольного союза

Как мы уже сообщали, руководство Польского футбольного союза решило не играть против сборной России в стыковых матчах за право попадания на чемпионат мира в Катаре, и Роберт Левандовски, лидер сборной, поддержал подобное решение.

Левандовски не пугает сомнительная перспектива пропустить крупный турнир, даже после того, как его команда неудачно выступила на предыдущем чемпионате мира, не выйдя из группы - иронично, но он прошел как раз в России.

- Это правильное решение! Я не могу себе представить матч против российской сборной в то время как продолжается военное вторжение в Украину. Игроки и болельщики не виноваты в этом, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит, - написал в «Твиттере» Левандовски.