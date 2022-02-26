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Комментатор «Матч ТВ» Шнякин выразил мнение, что сборную России могут исключить из стыковых матчей

26 Февраля 2022 • 16:12 Комментировать

Комментатор и журналист телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выразил мнение, что сборная России может быть исключена из плей-офф европейского отбора за право побороться за выход на чемпионат мира 2022 года.

Напомним, что Польский футбольный союз заявил, что не желает играть против команды России из-за событий на Украине. Многие в России возмутились этому, напоминая, что спорт должен быть вне политики. Однако Дмитрий Шнякин не согласен с этим утверждением в современном мире, намекнув, что сборную могут исключить из стыковых матчей.

«Не понимаю, зачем кто-то в 2022-м в принципе употребляет фразу «спорт вне политики». А в целом я, конечно, против исключения сборной России из стыков. Футбол в эти дни пусть и кратковременное, но лекарство от жуткой взволнованности. Но удивляться худшему сценарию со стыками без нас, конечно, не буду», – написал Дмитрий Шнякин на своей странице в сети «Инстаграм».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Дмитрий Шнякин
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