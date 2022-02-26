Гершкович – об отказе сборной Польши играть с Россией: «Надеюсь, что ФИФА встанет на сторону здравого смысла»

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович отреагировал на решение сборной Польши отказаться проводить матч со сборной России в рамках плей-офф отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

В Международной федерации футбола пока не комментируют, какие последствия могут быть из-за этого. Российские эксперты убеждены, что в таком случае полякам должно быть присуждено техническое поражение.

«Надеюсь, что ФИФА встанет на сторону здравого смысла, и спортивный принцип будет сохранён. Посмотрим, как будут развиваться события», – приводит слова Михаила Гершковича «Спорт-Экспресс».

Матч Россия – Польша должен быть сыгран 24 марта. Выигравшая команда сыграет в финале за путёвку на чемпионат мира с победителем пары Швеция – Чехия.