Сборная Польши готова пойти на техническое поражение, лишь бы не играть против России

Сборная Польши, похоже, твёрдо решила отказаться от проведения матча против сборной России в рамках плей-офф европейского отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года. Глава Польского футбольного союза Чезаре Кулеша ранее заявил, что такое решение связано с ситуацией на Украине.

Не исключено, что за неявку на матч сборная Польши может получить техническое поражение, из-за которого потеряет шансы сыграть на чемпионате мира в Катаре. Однако даже такая угроза не пугает руководство польских футбольных властей.

«Говорит ли заявление, что мы готовы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся», – заявил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски в интервью «Спорт-Экспрессу».

Матч Россия – Польша должен состояться 24 марта.