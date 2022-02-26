Губерниев – об отказе поляков играть против России: «Политика влезает в спорт, так быть не должно»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал нежелание сборной Польши играть матч плей-офф против сборной России в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года.

Ранее президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша заявил о том, что сборная Польши отказывается выходить на матч против России из-за событий на Украине.

«Это печальная новость, мы очень хотели с ними играть. Думаю, что наша сборная полностью готова к этому матчу. К сожалению, политика сейчас влезает в спорт. Ужасно, так быть не должно», – приводит «Спорт-Экспресс» слова Дмитрия Губерниева, который также выразил надежду, что в скором времени ситуация наладится.