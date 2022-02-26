Левандовски намерен поговорить со всеми игроками сборной Польши, чтобы решить, выходить ли на матч против России

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски высказался по поводу возможного отказа сборной Польши выходить на матч против сборной России в рамках плей-офф европейского отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года.

Польские футбольные власти хотят отказаться от проведения матча из-за событий на Украине. Сам Левандовски заявил о намерении команды сформировать общую позицию по этому вопросу.

«Как капитан сборной Польши я поговорю с командой относительно нашего матча с Россией, чтобы выработать общую позицию по этому вопросу и как можно скорее представить её президенту Польской футбольной ассоциации», – приводит слова Роберта Левандовски телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

Напомним, что матч Россия – Польша должен состояться 24 марта. В конце месяца выигравшая команда должна сыграть за путёвку на чемпионат мира с победителем пары Швеция – Чехия.