Колосков – о неделании сборной Польши играть против России: «Получат техническое поражение»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на заявление главы Польского футбольного союза Чезаре Кулеши, который заявил о нежелании сборной Польши играть против сборной России из-за событий на Украине.

Колосков считает, что поляки заняли совершенно неправильную позицию, и если они не явятся на игру, то получат техническое поражение, потеряв все шансы попасть на чемпионат мира в Катар.

«Техническое поражение Польше, и мы идём дальше. Никаких других решений не будет. Если мы не поедем, то нам засчитают поражение. Это регламент, там чётко всё прописано», – приводит слова Вячеслава Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч Россия – Польша должен состояться 24 марта. Выигравшую команду ждёт финальный матч с победителем пары Швеция – Чехия за путёвку в финальную часть чемпионата мира 2022 года.