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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Польши отказывается играть стыковые матчи против России и призывает Швецию и Чехию присоединиться к протесту

26 Февраля 2022 • 11:55 Комментировать

Национальная сборная Польши намерена отказаться от проведения матча плей-офф за право попасть на чемпионат мира против сборной России. С соответствующим заявлением выступил президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша.

Кулеша отметил, что пойти на данное решение Польский футбольный союз решил после обострения ситуации на Украине.

«Это единственно правильное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию», – написал Кулеша на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, что по жребию в полуфинале стыковых матчей сборной России выпало сыграть со сборной Польши, а в случае успеха – в финале предстоит матч с победителем пары Швеция – Чехия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Сборная Чехии Сборная Швеции
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