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Чемпионат мира по футболу 2022

Наставник бразильской сборной покинет свой пост после ЧМ-2022

25 Февраля 2022 • 18:46 Комментировать
Бразилия
...
Чили
26.03 00:00

После окончания чемпионата мира в Катаре в конце текущего года сборная Бразилии останется без главного тренера - Тите объявил, что покинет свой пост. Финальная часть чемпионата мира состоится в период с 21 ноября по 18 декабря, это будет один из самых коротких ЧМ - как правило, обычно турнир идет не меньше месяца. Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году.

- Сейчас я полностью сконцентрирован на своей задаче, но мой цикл продлится до конца чемпионата мира, - заявил тренер в интервью SporTV.

Сборная Бразилии не побеждала в чемпионате мира с 2002 года, она является пятикратным обладателем Кубка Мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Тите
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БРАЗИЛИЯ ЧИЛИ
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