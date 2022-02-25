Наставник бразильской сборной покинет свой пост после ЧМ-2022

После окончания чемпионата мира в Катаре в конце текущего года сборная Бразилии останется без главного тренера - Тите объявил, что покинет свой пост. Финальная часть чемпионата мира состоится в период с 21 ноября по 18 декабря, это будет один из самых коротких ЧМ - как правило, обычно турнир идет не меньше месяца. Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году.

- Сейчас я полностью сконцентрирован на своей задаче, но мой цикл продлится до конца чемпионата мира, - заявил тренер в интервью SporTV.

Сборная Бразилии не побеждала в чемпионате мира с 2002 года, она является пятикратным обладателем Кубка Мира.