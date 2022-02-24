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Чемпионат мира по футболу 2022

Инфантино: «До стыковых матчей ещё месяц, надеемся, конфликт будет улажен»

24 Февраля 2022 • 21:17 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает, что стыковые матчи за выход на чемпионат мира пройдут по расписанию.

«Конечно, сегодня мы проснулись и были в шоке от увиденного. Мы поднимали этот вопрос на совещании и обеспокоены происходящим, но надеемся, что конфликт будет улажен через диалог. До первых стыковых матчей остался еще месяц, верим, что к этому времени все вопросы будут урегулированы», - сказал Инфантино во время сегодняшнего выступления.

Напомним, что сборной России 24 марта предстоит сыграть против Польше, матч должен состояться в Москве на «ВТБ-Арене», в случае победы наша сборная сыграет с победителем пары Швеция – Чехия

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Джанни Инфантино
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