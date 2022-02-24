Сборная Польши отказывается играть в России стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022

В свете происходящих на военно-политической арене событий об отказе от поездок в Москву объявили представители Польского футбольного союза. Это означает, что сборная Польши не сможет попасть на матч, который должен состояться ровно через месяц, 24 марта (в годовщину начала бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, кстати), в Москве. Такие же заявления сделали представители футбольных администраций Швеции и Чехии, которые могут выйти на сборную России в случае дальнейшего продвижения по сетке стыковых матчей.

Вопрос о том, поступят ли в ФИФА с поляками так, как поступили со сборной СССР в 1973 году, когда она отказалась лететь в Чили после случившегося там военного переворота, остается открытым. Тогда сборной СССР засчитали техническое поражение и лишили возможности побороться за выход в финальную часть ЧМ-1974.

Исходя из правила прецедента и принципа несмешивания политики и футбола, ФИФА стоило бы поступить подобным образом и с поляками, и, в целом, со всеми, кто использует спорт в качестве витрины для демонстрации политических протестов.