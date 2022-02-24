В Швеции заявили о невозможности проведения матча в России

Председатель Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрик Нильссон намекнул о невозможности проведения матча сборной России в плей-офф за право играть на чемпионате мира 2022 года. Это связано с началом военной операции России на Украине.

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей россияне должны играть со сборной Польша, а в случае успеха в финале должен быть проведён матч с победителем пары Швеция – Чехия.

«Почти немыслимо, что через несколько недель мы сыграем футбольный матч в России. Судя по тому, что происходит сейчас, нет абсолютно никакого желания там играть», – приводит слова Нильссона Reuters.

Напомним, что по жребию оба стыковых матча за право играть на чемпионате мира 2022 года сборная России должна проводить дома. Матчи должны состояться в конце марта.