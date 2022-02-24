Доменек может вернуться к в качестве спортивного директора алжирской сборной

Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек, период работы которого был отмечен как взлетом на чемпионате мира 2006 года, так и оглушительным провалом спустя четыре года, может стать спортивным директором сборной - но уже не Франции, разумеется, а Алжира.

Алжирцы разочарованы своим выступлением на Кубке Африки, в котором они не смогли пройти групповую стадию, да и в квалификации к чемпионату мира не удалось сделать все чисто - Алжиру придется сразиться с Камеруном в плей-офф. Это все может стоить должности нынешнему спортивному директору Амеуру Чафику, работающему с командой с 2019 года.

При этом позиции главного тренера Джамеля Бельмади пока что выглядят прочными, уточняет ilposticipo.it.