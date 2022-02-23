Жиресс стал главным тренером сборной Косово

Новым тренером сборной Косово по футболу стал французский специалист Ален Жиресс, один из бывших партнеров Мишеля Платини по славной сборной Франции образца 80-х годов. О контракте с 69-летним специалистом объявил официальный сайт футбольной федерации этого частично признанного государства.

Соглашение Жиресса рассчитано на два года - до конца 2023 года. Ранее он практически не работал с европейскими командами, если не считать опыта работы с французскими клубами, среди которых, к слову, в 1998 году был и «ПСЖ».

В период 2004-2005 Жиресс потренировал сборную Грузии, а в последние десять лет работал в основном с африканскими сборными, в том числе и с сенегальской командой в период 2013-2015.