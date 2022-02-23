​Россия – Польша: стадион будет заполнен на 70%

РФС и Роспотребнадзор согласовали пропускную способность «ВТБ Арены» на матче Россия – Польша, а также на потенциальном финале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира. Стадион может быть заполнен на 70% от общей вместимости. Таким образом, на трибунах смогут присутствовать примерно 18 тысяч человек.

Посетить матч Россия – Польша 24 марта можно будет только при наличии QR-кода и, понятное дело, билета. Продажа билетов откроется уже в ближайшую пятницу, 25 февраля.

Победитель матч Россия – Польша сразится за билет на чемпионат мира со Швецией или Чехией.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре.