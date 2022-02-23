Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Россия – Польша: стадион будет заполнен на 70%

23 Февраля 2022 • 14:34 Комментировать

РФС и Роспотребнадзор согласовали пропускную способность «ВТБ Арены» на матче Россия – Польша, а также на потенциальном финале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира. Стадион может быть заполнен на 70% от общей вместимости. Таким образом, на трибунах смогут присутствовать примерно 18 тысяч человек.

Посетить матч Россия – Польша 24 марта можно будет только при наличии QR-кода и, понятное дело, билета. Продажа билетов откроется уже в ближайшую пятницу, 25 февраля.  

Победитель матч Россия – Польша сразится за билет на чемпионат мира со Швецией или Чехией.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши ВТБ Арена Парк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
14:34 · Чемпионат мира 2022
​Россия – Польша: стадион будет заполнен на 70%
14:09 · Чемпионат мира 2022
«Валерим»: Карпин и Федук снялись в рекламе - видео видео
12:12 · Чемпионат мира 2022
Бонек считает, что Польше нельзя бойкотировать матч с Россией
22 Февраля
17:41 · Чемпионат мира 2022
​«Обратились в ФИФА»: Польский футбольный союз сделал заявление по матчу с Россией 2
16:26 · Чемпионат мира 2022
​Колосков: «Мы пришли в ДНР и ЛНР для защиты людей, так что желание поляков перенести матч – чушь» 22
15:24 · Чемпионат мира 2022
​В сборной Польши прокомментировали информацию о намерении добиться переноса матча из Москвы
06:48 · Чемпионат мира 2022
Манчини уверен, что Италия будет на чемпионате мира
21 Февраля
21:40 · Чемпионат мира 2022
Неймар заявил, что хочет побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
20 Февраля
19:52 · Чемпионат мира 2022
​Карпин и Михневич встретились за месяц до битвы своих сборных в «стыках» фото
09:16 · Чемпионат мира 2022
​Неймар разочарован поколением фанатов сборной Бразилии
19 Февраля
17:20 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер сборной Бельгии поделился амбициозными планами на предстоящий чемпионат мира
08:04 · Чемпионат мира 2022
Агуэро может поехать на ЧМ-2022 в качестве тренера сборной Аргентины
17 Февраля
21:47 · Чемпионат мира 2022
Балотелли: «Не хочу стать козлом отпущения»
15 Февраля
14:13 · Чемпионат мира 2022
​FIFPro: 75% футболистов поддерживают проведение чемпионата мира раз в четыре года
14 Февраля
18:47 · Чемпионат мира 2022
​ФИФА вынесла решение по скандальному матчу Бразилия – Аргентина, который был сорван
Все новости
Рекомендуем