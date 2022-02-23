Главный тренер сборной России Валерий Карпин добился успеха с командой в квалификации чемпионата мира 2022 года. Футболисты попали в стыковые матчи отбора и в марте сами решат свою судьбу на поле.

Из-за выхода сборной в плей-офф певица Афродита изменила текст своей песни «Валера» и посвятила ее Карпину.

Певец Федук спел эту песню в рекламном ролике производителя спортивной экипировки. Как получилось, судите сами. Кстати, и сам Валерий Карпин также не остался в стороне, приняв участие в видеоклипе.

Стыковой матч с командой Польши запланирован на 24 марта в Москве. В случае победы подопечные Карпина сыграют 29 марта решающий матч плей-офф.