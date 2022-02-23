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Чемпионат мира по футболу 2022

Бонек считает, что Польше нельзя бойкотировать матч с Россией

23 Февраля 2022 • 12:12 Комментировать

Экс-глава польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался о возможном бойкоте поединка со сборной России в стыковом раунде чемпионата мира-2022.

«Призывы о бойкоте – это несерьезный подход. Никто, кроме ФИФА, не может перенести матч. У них же пока нет оснований для такого шага. Я призываю всех готовиться к матчу в Москве. Давайте победим, думаю, будет весело», - передает слова Бонека Interia.

Поединок между Россией и Польшей состоится 24 марта в Москве. Победитель этого противостояния встретится с победителем поединка Швеция – Чехия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Збигнев Бонек
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