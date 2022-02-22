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Чемпионат мира по футболу 2022

​Червиченко – о возможном переносе матча сборной России: «Польша всегда была мерзотной страной по отношению к нам» эксклюзив

22 Февраля 2022 • 19:36 Комментировать (3)

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал заявление министра спорта Польши о требовании перенести стыковой матч отборочного этапа чемпионата мира между сборными России и Польши из Москвы на нейтральную территорию.

«Мы уже за всё время должны привыкнуть к этому лицемерию и хамским попыткам использовать любую ситуацию против нашей страны. Я вот не понимаю, какая связь между событиями на Украине и сборной Польши, которая должна играть в Москве. Но собралась группа западных стран, которые будут стараться всё отменять и делать против нас. Это бригада смердящих государств. Польша всегда была мерзостной страной по отношению к России, поэтому удивляться нечему. А когда ещё какая-то выгода есть, то для них это сказка вообще.

В УЕФА тоже большинство представителей именно из этих западных стран. Сложно притянуть эту ситуацию, конечно. Потому что не понятно, какая связь между признанием Россией ДНР и ЛНР и стыковыми матчами к чемпионату мира. Но им нужна не причинно-следственная связь, а повод. А к этому поводу уже можно пытаться натягивать сову на глобус. Поскольку, скорее всего, ближайшие два-три года гадить России везде, где можно, станет общеевропейским трендом, то я не исключаю любых решений УЕФА, даже противоречащих здравому смыслу», - сказал Червиченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Андрей Червиченко
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
snk6565
22 Февраля 2022 в 20:24
Посмотрел в зеркало...и в голову пришло, как обозвать Польшу...исключить Рашку из Фифа и Уефа и пусть эти свиноподобные управляют своим....непойми чем
id152079006
22 Февраля 2022 в 20:11
Хряк, прежде чем оскорблять другие государства, лучше расскажи нам, белый и пушистый свин, как и за сколько ты уничтожил Спартак!
Spirit
22 Февраля 2022 в 20:24
По поводу курв он прав!
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