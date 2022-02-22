Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал заявление министра спорта Польши о требовании перенести стыковой матч отборочного этапа чемпионата мира между сборными России и Польши из Москвы на нейтральную территорию.

«Мы уже за всё время должны привыкнуть к этому лицемерию и хамским попыткам использовать любую ситуацию против нашей страны. Я вот не понимаю, какая связь между событиями на Украине и сборной Польши, которая должна играть в Москве. Но собралась группа западных стран, которые будут стараться всё отменять и делать против нас. Это бригада смердящих государств. Польша всегда была мерзостной страной по отношению к России, поэтому удивляться нечему. А когда ещё какая-то выгода есть, то для них это сказка вообще.

В УЕФА тоже большинство представителей именно из этих западных стран. Сложно притянуть эту ситуацию, конечно. Потому что не понятно, какая связь между признанием Россией ДНР и ЛНР и стыковыми матчами к чемпионату мира. Но им нужна не причинно-следственная связь, а повод. А к этому поводу уже можно пытаться натягивать сову на глобус. Поскольку, скорее всего, ближайшие два-три года гадить России везде, где можно, станет общеевропейским трендом, то я не исключаю любых решений УЕФА, даже противоречащих здравому смыслу», - сказал Червиченко.