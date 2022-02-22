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​«Обратились в ФИФА»: Польский футбольный союз сделал заявление по матчу с Россией

22 Февраля 2022 • 17:41 Комментировать (1)

Польский футбольный союз сделал заявление, касающееся матча национальной сборной страны против России, который должен пройти 24 марта в Москве на «ВТБ Арене».

В заявлении говорится о том, что Союз обратился в ФИФА, чтобы в срочном порядке прояснить ситуацию с организацией матча против России.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз попытается добиться переноса игры в другую страну, ссылаясь на вопросы безопасности после признания Россией ДНР и ЛНР.

Победитель матча Россия – Польша пройдёт в финал стыковых игр, где будет сражаться за билет на чемпионат мира со Швецией или Чехией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши
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Комментарии (1)
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Underdog !
22 Февраля 2022 в 18:50
Как по мне оснований нет
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