​«Обратились в ФИФА»: Польский футбольный союз сделал заявление по матчу с Россией

Польский футбольный союз сделал заявление, касающееся матча национальной сборной страны против России, который должен пройти 24 марта в Москве на «ВТБ Арене».

В заявлении говорится о том, что Союз обратился в ФИФА, чтобы в срочном порядке прояснить ситуацию с организацией матча против России.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз попытается добиться переноса игры в другую страну, ссылаясь на вопросы безопасности после признания Россией ДНР и ЛНР.

Победитель матча Россия – Польша пройдёт в финал стыковых игр, где будет сражаться за билет на чемпионат мира со Швецией или Чехией.