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Чемпионат мира по футболу 2022

​Колосков: «Мы пришли в ДНР и ЛНР для защиты людей, так что желание поляков перенести матч – чушь»

22 Февраля 2022 • 16:26 Комментировать

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС, отреагировал на информацию о том, что Польский футбольный союз намерен добиться переноса матча против России на нейтральное поле.

«Причём тут вообще футбол, раз нет никакой войны? Мы пришли в ДНР и ЛНР, чтобы защитить людей, так что желание поляков перенести матч на нейтральное поле – чушь», - слова Колоскова приводит на своих страницах «РИА Новости».

По мнению Вячеслава Колоскова, в УЕФА и ФИФА никто не станет рассматривать возможность переноса матча Россия – Польша в другую страну.

Напомним, что сборные России и Польши сыграют в полуфинале стыковых игр 24 марта на «ВТБ Арене» в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Вячеслав Колосков
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