​В сборной Польши прокомментировали информацию о намерении добиться переноса матча из Москвы

Министр спорта Польши Камил Бортничук считает, что спортсменам не стоит ехать в Россию после признания страной ДНР и ЛНР. При этом министр отметил, что это его личное мнение. И всё же появлялась информация о намерении Польского футбольного союза добиться переноса стыкового матча против России.

По поводу этой информации высказался Якуб Квятковски, который занимает должность пресс-атташе сборной Польши.

«Это неправда. Скоро выступим с официальным заявлением», - сказал Квятковски, давая комментарий для sport24.

Матч Россия – Польша должен пройти 24 марта на «ВТБ Арене» в Москве.