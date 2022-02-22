​Министр спорта Польши: «В такой ситуации наши спортсмены не должны ехать в Россию»

Во вторник появилась информация о том, что Польский футбольный союз запросит перенос стыкового матча против России на фоне заявления Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. В Польше считают, что проведение игры в Москве не является безопасным.

Ситуацию прокомментировал Камил Бортничук, который является министром спорта Польши.

«Постараемся перенести матч на нейтральное поле. Если УЕФА не одобрит, подумаем, что делать. Я считаю, что в такой ситуации наши спортсмены не должны ехать в Россию», - сказал Бортничук, чьи слова приводятся на польском портале Sport.

Сборные России и Польши должны сыграть 24 марта.