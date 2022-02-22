​Сборная Польши не хочет играть в Москве после заявления Путина

В понедельник Владимир Путин выступил с заявлением о признании ДНР и ЛНР, после чего были подписаны соответствующие документы. Между тем, Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА с просьбой о переносе стыкового матча против России, который должен пройти в Москве на «ВТБ Арене» 24 марта. Поляки считают, что проведение игры может быть небезопасным, пишет местный Sport. При этом вероятность переноса поединка считается низкой, учитывая стремление УЕФА разделять спорт и политику.

Напомним, что победитель матча Россия – Польша в финале «стыков» сразится за билет на чемпионат мира с победителем матча Швеция – Чехия.