Манчини уверен, что Италия будет на чемпионате мира

Сборная Италии не сумела квалифицироваться на чемпиона мира в Катаре напрямую, ее опередила в отборочной группе швейцарская команда. Теперь чемпионам Европы придется проходить через сито дополнительных стыковых матчей, что ставит под удар шансы команды Роберто Манчини, особенно в свете январской тяжелой травмы Федерико Кьезы. Тем не менее, сам Манчини даже мысли не допускает, что его команда пропустит самый главный мировой футбольный форум.

- Будет непросто, но все получится. Есть моменты, в жизни и в работе, сложные моменты, но мы, итальянцы, именно в такие моменты становимся сильнее и показываем это. Чемпионат мира в Катаре очень важен для нас, это возможность воплотить в жизнь невероятный сон, - заявил Манчили, слова которого приводит ITASportPress.