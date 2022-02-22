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Чемпионат мира по футболу 2022

Манчини уверен, что Италия будет на чемпионате мира

22 Февраля 2022 • 06:48 Комментировать

Сборная Италии не сумела квалифицироваться на чемпиона мира в Катаре напрямую, ее опередила в отборочной группе швейцарская команда. Теперь чемпионам Европы придется проходить через сито дополнительных стыковых матчей, что ставит под удар шансы команды Роберто Манчини, особенно в свете январской тяжелой травмы Федерико Кьезы. Тем не менее, сам Манчини даже мысли не допускает, что его команда пропустит самый главный мировой футбольный форум.

- Будет непросто, но все получится. Есть моменты, в жизни и в работе, сложные моменты, но мы, итальянцы, именно в такие моменты становимся сильнее и показываем это. Чемпионат мира в Катаре очень важен для нас, это возможность воплотить в жизнь невероятный сон, - заявил Манчили, слова которого приводит ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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