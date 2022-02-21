Неймар заявил, что хочет побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Вингер «ПСЖ» и капитан сборной Бразилии Неймар рассказал, какие еще личные цели он поставил перед собой до конца карьеры. 30-летний футболист заявил, что ему хотелось вписать свое имя в историю национальной команды, побив один из самых важных рекордов.

«Стать лучшим бомбардиром сборной – это огромная честь для меня. Я бы солгал, если бы сказал, что у меня нет в планах побить рекорд Пеле. Он является кумиром для всей страны, но я надеюсь улучшить его показатель», - приводит слова Неймара издание Marca.

Добавим, что Пеле в 92 матчах за «селесао» забил 77 мячей. Лидер «ПСЖ» пока остановился на отметке в 68 точных ударов, приняв участие в 107 поединках.