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Чемпионат мира по футболу 2022

Неймар заявил, что хочет побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

21 Февраля 2022 • 21:40 Комментировать

Вингер «ПСЖ» и капитан сборной Бразилии Неймар рассказал, какие еще личные цели он поставил перед собой до конца карьеры. 30-летний футболист заявил, что ему хотелось вписать свое имя в историю национальной команды, побив один из самых важных рекордов.

«Стать лучшим бомбардиром сборной – это огромная честь для меня. Я бы солгал, если бы сказал, что у меня нет в планах побить рекорд Пеле. Он является кумиром для всей страны, но я надеюсь улучшить его показатель», - приводит слова Неймара издание Marca.

Добавим, что Пеле в 92 матчах за «селесао» забил 77 мячей. Лидер «ПСЖ» пока остановился на отметке в 68 точных ударов, приняв участие в 107 поединках.  

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сборная Бразилии Неймар
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