Сборные России и Польши сойдутся лицом к лицу 24 марта в полуфинале стыковых игр. Главные тренеры команд Валерия Карпин и Чеслав Михневич в настоящий момент заняты подготовкой к этому матчу, который состоится в Москве на «ВТБ Арене». В воскресенье Карпин и Михневич пересеклись в Испании.

Отметим, что победитель дуэли сборных России и Польши в финале «стыков» сразится за путёвку в Катар с победителем в паре Швеция – Чехия.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Действующим обладателем трофея является сборная Франции.