Сборные России и Польши сойдутся лицом к лицу 24 марта в полуфинале стыковых игр. Главные тренеры команд Валерия Карпин и Чеслав Михневич в настоящий момент заняты подготовкой к этому матчу, который состоится в Москве на «ВТБ Арене». В воскресенье Карпин и Михневич пересеклись в Испании.
Отметим, что победитель дуэли сборных России и Польши в финале «стыков» сразится за путёвку в Катар с победителем в паре Швеция – Чехия.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Действующим обладателем трофея является сборная Франции.
Spotkanie selekcjonera z selekcjonerem.— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 20, 2022
Walerij Karpin Czesław Michniewicz
Z Rosją zagramy już 24 marca w Moskwie!
@TeamRussiapic.twitter.com/injVgk3I96
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