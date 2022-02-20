​Неймар разочарован поколением фанатов сборной Бразилии

Звёздный форвард Неймар выразил разочарование от нынешнего поколения фанатов национальной сборной Бразилии.

«Сегодня «селесао» очень отдалились от болельщиков. Я не знаю, как это произошло, но сегодня о наших матчах мало говорят. Грустно жить в этом поколении, когда сборная Бразилии не ощущает себя важной во время игр», - слова Неймара приводит Goal.com со ссылкой на подкаст Fenomenos.

Добавим, что сборная Бразилии уже пробилась на чемпионат мира. Турнир пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Титул чемпиона мира будет защищать сборная Франции.

Сборная Бразилии в последний раз становилась чемпионом мира в 2002 году.