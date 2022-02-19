Главный тренер сборной Бельгии поделился амбициозными планами на предстоящий чемпионат мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира в Катаре. Примечательно, что многие эксперты называют грядущий мундиаль последним шансом «золотого поколения» страны выиграть что-то на международном уровне.

«Во-первых, мне кажется, что этот чемпионат мира станет самым лучшим в истории. Футболисты приедут в сборные не уставшими после сезона, а в разгар национальных чемпионатов. Во-вторых, я ожидаю, что турнир превратится в особенное для бельгийцев событие. Верим в успех», - сказал Мартинес в беседе с BBC.

Напомним, мундиаль 2022 года будет проведен в период с 21 ноября по 18 декабря. Этот случай станет первым в истории, когда континентальное первенство пройдет зимой.