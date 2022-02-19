Агуэро может поехать на ЧМ-2022 в качестве тренера сборной Аргентины

Экс-форвард каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, не так давно повесивший бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем, готов помочь сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года. Он может поехать на турнир в качестве члена тренерского штаба.

«Я готов поехать на ЧМ. В ближайшее время состоятся переговоры по этому поводу. Мне бы хотелось попасть в тренерский штаб сборной. Я уже предварительно пообщался с главным тренером и главой федерации. Мы решили попробовать», - приводит слова 33-летнего спортсмена Goal.

Аргентина досрочно пробилась на мундиаль, который пройдет в Катаре в конце текущего года.