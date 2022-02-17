Балотелли: «Не хочу стать козлом отпущения»

Нападающий Марио Балотелли может вернуться в сборную Италии, за которую успешно выступал в ранней стадии своей карьеры, в частности, на чемпионате Европы 2012 года. Не так давно Балотелли был вызван на смотрины в дружину Роберто Манчини, которой предстоит участвовать в стыковых матчах за право выступать на чемпионате мира в Катаре.

Не исключено, что чемпионы Европы в итоге не попадут на чемпионат мира - и Балотелли не хотелось бы стать козлом отпущения для кровожадной итальянской прессы в случае неудачи.

- Что случится, если я вернусь в сборную и она не попадет на чемпионат мира? Не хочу становиться козлом отпущения. Я хочу вернуться в команду лишь для того, чтобы помочь, только и всего, надеюсь, люди хотят видеть меня в команде, - заявил Балотелли.