​FIFPro: 75% футболистов поддерживают проведение чемпионата мира раз в четыре года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) совместно с национальными союзами футболистов провела опрос. По его итогам 75% футболистов поддерживают проведение чемпионата мира раз в четыре года. Именно с такой частотой мундиаль проводится сейчас. При этом в ФИФА уже не раз говорили об идее проведения турнира каждые два года.

Стоит отметить и другой момент по итогам опроса, в котором поучаствовали более 1000 футболистов из разных континентов. Только 21% игроков считает, что их благополучие учитывается при составлении международного футбольного календаря.