Саутгейт уже выбрал для английских футболистов отель для проживания на время чемпионата мира в Катаре

Наставник английской сборной Гари Саутгейт уже выбрал отель, в котором будут проживать футболисты «трех львов» во время чемпионата мира в Катаре. Это пятизвездочная гостиница в шестнадцати километрах от Дохи, посреди рыбацкого поселка.

Антураж очень напоминает условия, в которых проживала английская сборная в России в 2018 году, во время предыдущего чемпионата мира, сравнивает The Sun. Восемь из десяти стадионов, на которых будут проходить матчи катарского чемпионата мира, находятся в непосредственной близости от выбранного Саутгейтом отеля.

Правильно выбранный отель - тоже важный фактор, не случайно в России английская сборная выступила успешнее, чем на предыдущих чемпионатах. В 2014 году Рой Ходжсон не проявил должной мудрости и футболисты были вынуждены тратить часы в безумном трафике Рио де Жанейро. Четырьмя годами ранее Фабио Капелло предложил спартанские условия, которые не были приняты игроками.

Наконец, в 2006 году был выбран Баден-Баден и самый либеральный подход - игрокам было позволено жить в номерах со своими подругами и женами. И это было сильно раскритиковано прессой.