Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат мира по футболу 2022

Саутгейт уже выбрал для английских футболистов отель для проживания на время чемпионата мира в Катаре

14 Февраля 2022 • 02:05 Комментировать

Наставник английской сборной Гари Саутгейт уже выбрал отель, в котором будут проживать футболисты «трех львов» во время чемпионата мира в Катаре. Это пятизвездочная гостиница в шестнадцати километрах от Дохи, посреди рыбацкого поселка.

Антураж очень напоминает условия, в которых проживала английская сборная в России в 2018 году, во время предыдущего чемпионата мира, сравнивает The Sun. Восемь из десяти стадионов, на которых будут проходить матчи катарского чемпионата мира, находятся в непосредственной близости от выбранного Саутгейтом отеля.

Правильно выбранный отель - тоже важный фактор, не случайно в России английская сборная выступила успешнее, чем на предыдущих чемпионатах. В 2014 году Рой Ходжсон не проявил должной мудрости и футболисты были вынуждены тратить часы в безумном трафике Рио де Жанейро. Четырьмя годами ранее Фабио Капелло предложил спартанские условия, которые не были приняты игроками.

Наконец, в 2006 году был выбран Баден-Баден и самый либеральный подход - игрокам было позволено жить в номерах со своими подругами и женами. И это было сильно раскритиковано прессой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
02:05 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт уже выбрал для английских футболистов отель для проживания на время чемпионата мира в Катаре
13 Февраля
12:47 · Россия. Премьер-лига
​Тренер сборной Польши заселился в отель «Динамо» в Турции
12 Февраля
08:28 · Чемпионат мира 2022
Пойет занял пост главного тренера сборной Греции официально
11 Февраля
18:29 · Чемпионат мира 2022
​Стало известно, когда Карпин объявит состав сборной России
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Захарян назвал две цели на год, одна из них – чемпионство «Динамо»
17:00 · Чемпионат мира 2022
Гари Невилл: «Во время ЧМ-2006 у нас было слишком много развлечений, вспоминаю тот турнир с изумлением»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Дешам выдворил Зума из сборной Франции из-за скандала с кошкой 1
10 Февраля
13:56 · Чемпионат мира 2022
Виллаш-Боаш рассказал, мог ли возглавить сборную России
07:27 · Россия. Премьер-лига
Дивеев пояснил, что именно поменял Карпин в сборной России
06:29 · Англия. Премьер-лига
Дешам отреагировал на требования выгнать Зума из сборной 1
09 Февраля
23:16 · Англия. Премьер-лига
Дешама призвали исключить Зума из сборной Франции 1
16:43 · Чемпионат мира 2022
​Модрич назвал своего преемника
08 Февраля
16:21 · Чемпионат мира 2022
​Сколари вспомнил, как рассказал Роналду о смерти его отца перед матчем с Россией
14:56 · Чемпионат мира 2022
​Салах призвал партнёров отомстить Сенегалу
07 Февраля
21:42 · Чемпионат мира 2022
Черчесов: «Наверное, у тренера Польши в России есть советники»
Все новости
Рекомендуем