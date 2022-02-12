Известный в прошлом футболист Густаво Пойет, ныне работающий тренером, трудоустроился в национальной команде Греции. 54-летний уругваец занял пост наставника сборной страны.

Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до декабря 2023 года, об этом рапортует пресс-служба команды в инстаграм-аккаунте. Стоит отметить, что контракт с Пойетом может быть продлен, если команда будет показывать хорошие результаты.

Предыдущим местом работы Густаво был чилийский клуб «Универсидад Католика». Также он поработал во французском «Бордо», испанском «Бетисе», английском «Сандерленде» и ряде других команд.