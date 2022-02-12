Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат мира по футболу 2022

Пойет занял пост главного тренера сборной Греции официально

12 Февраля 2022 • 08:28 Комментировать

Известный в прошлом футболист Густаво Пойет, ныне работающий тренером, трудоустроился в национальной команде Греции. 54-летний уругваец занял пост наставника сборной страны.

Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до декабря 2023 года, об этом рапортует пресс-служба команды в инстаграм-аккаунте. Стоит отметить, что контракт с Пойетом может быть продлен, если команда будет показывать хорошие результаты.

Предыдущим местом работы Густаво был чилийский клуб «Универсидад Католика». Также он поработал во французском «Бордо», испанском «Бетисе», английском «Сандерленде» и ряде других команд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Греции Густаво Пойет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
08:28 · Чемпионат мира 2022
Пойет занял пост главного тренера сборной Греции официально
11 Февраля
18:29 · Чемпионат мира 2022
​Стало известно, когда Карпин объявит состав сборной России
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Захарян назвал две цели на год, одна из них – чемпионство «Динамо»
17:00 · Чемпионат мира 2022
Гари Невилл: «Во время ЧМ-2006 у нас было слишком много развлечений, вспоминаю тот турнир с изумлением»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Дешам выдворил Зума из сборной Франции из-за скандала с кошкой 1
10 Февраля
13:56 · Чемпионат мира 2022
Виллаш-Боаш рассказал, мог ли возглавить сборную России
07:27 · Россия. Премьер-лига
Дивеев пояснил, что именно поменял Карпин в сборной России
06:29 · Англия. Премьер-лига
Дешам отреагировал на требования выгнать Зума из сборной 1
09 Февраля
23:16 · Англия. Премьер-лига
Дешама призвали исключить Зума из сборной Франции 1
16:43 · Чемпионат мира 2022
​Модрич назвал своего преемника
08 Февраля
16:21 · Чемпионат мира 2022
​Сколари вспомнил, как рассказал Роналду о смерти его отца перед матчем с Россией
14:56 · Чемпионат мира 2022
​Салах призвал партнёров отомстить Сенегалу
07 Февраля
21:42 · Чемпионат мира 2022
Черчесов: «Наверное, у тренера Польши в России есть советники»
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Сборная России может провести товарищеский матч с клубом РПЛ
03 Февраля
22:15 · Чемпионат мира 2022
Колосков выступил против проведения чемпионатов мира раз в два года
Все новости
Рекомендуем