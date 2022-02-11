​Стало известно, когда Карпин объявит состав сборной России

Стало известно, когда Валерий Карпин объявит состав национальной сборной России на мартовский сбор. Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу команды, расширенный состав для СМИ и фанатов будет обнародован в понедельник, 7 марта.

Сборная России в конце марта будет участвовать в стыковых матчах. 24 марта на «ВТБ Арене» команда Валерия Карпина примет Польшу. Если российская сборная победит, то спустя несколько дней она сразится со Швецией или Чехией в битве за путёвку на чемпионат мира.

Добавим, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Титул будет защищать сборная Франции.