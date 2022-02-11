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Чемпионат мира по футболу 2022

Гари Невилл: «Во время ЧМ-2006 у нас было слишком много развлечений, вспоминаю тот турнир с изумлением»

11 Февраля 2022 • 17:00 Комментировать

Каждый крупный турнир ставит перед тренерами сборных дилемму - объявить казарменный режим или, наоборот, позволить футболистам жить обычной жизнью, то есть видеться со своими супругами и подругами, отлучаться ради развлечений из расположения команды. Бывший наставник английской сборной Свен-Горан Эрикссон в 2006 году решил этот вопрос максимально либерально - он позволил всем спутницам футболистов не просто находиться в Германии, но и жить в расположении команды.

- Были вечера, когда мы выходили все вместе, с футболистами, но ничего плохого не происходило. Из всех международных турниров этот для нас, женщин, был самым памятным и приятным, мы все ощущали себя частью сборной, - вспоминает немецкий ЧМ Колин Руни, супруга Уэйна Руни.

Гари Невилл, выступавший в той команде, считает этот подход сомнительным.

- В сборных не может быть места развлечениям. Мы были на ЧМ, а вокруг был такой бардак, развлечения, это было очень странно. Мои воспоминания о том турнире - это давление, которое на нас оказывали, это травма Руни и его появление в самый последний момент, и это вся эта свита из подруг и супруг, преследовавшая нас, - приводит слова Невилла ilposticipo.it.
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Евро-Футбол.Ру,
Гари Невилл ЧМ-2006
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