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Виллаш-Боаш рассказал, мог ли возглавить сборную России

10 Февраля 2022 • 13:56 Комментировать

Бывший наставник петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отреагировал на слухи о том, что мог занять пост главного тренера национальной команды России.

«Официальных контактов не было. Я читал эти слухи. Обычно за слухом следует факт, но это не тот случай. Со мной никто не связывался», - приводятся слова португальского тренера на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Виллаш-Боаш занимал пост рулевого «Зенита» с 2014 по 2016 год. При португальце петербургская команда выиграла три трофея. «Сине-бело-голубые» стали чемпионами России, а также обладателями кубка и суперкубка страны.

После «Зенита» Андре поработал в китайском «Шанхай СИПГ» и французском «Марселе».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андре Виллаш-Боаш
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