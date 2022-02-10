Виллаш-Боаш рассказал, мог ли возглавить сборную России

Бывший наставник петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отреагировал на слухи о том, что мог занять пост главного тренера национальной команды России.

«Официальных контактов не было. Я читал эти слухи. Обычно за слухом следует факт, но это не тот случай. Со мной никто не связывался», - приводятся слова португальского тренера на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Виллаш-Боаш занимал пост рулевого «Зенита» с 2014 по 2016 год. При португальце петербургская команда выиграла три трофея. «Сине-бело-голубые» стали чемпионами России, а также обладателями кубка и суперкубка страны.

После «Зенита» Андре поработал в китайском «Шанхай СИПГ» и французском «Марселе».