Россия потеряла одно место в рейтинге ФИФА

Опубликована обновленная версия рейтинга национальных сборных. Россия потеряла одну позицию и опустилась на 35-е место. В активе подопечных Валерия Карпина 1493,42 очка.
Одно изменение зафиксировано в десятке лучших. Сборная Аргентины поднялась с пятого на четвертое место, обогнав Англию. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Рейтинг по-прежнему возглавляет Бельгия, второй идет Бразилия, а топ-3 замыкает Франция.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия - 1828,45 балла
2. Бразилия - 1823,42
3. Франция - 1786,15
4. Аргентина - 1766,99
5. Англия - 1755,52
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27. Украина - 1535,08
35. Россия - 1493,42
85. Узбекистан - 1279,18
86. Грузия - 1269,24
92. Армения - 1242,24
94. Беларусь - 1233,43
96. Кыргызстан - 1228,69
120. Казахстан - 1140,71
121. Азербайджан - 1139,02
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