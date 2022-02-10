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Чемпионат мира по футболу 2022

Россия потеряла одно место в рейтинге ФИФА

10 Февраля 2022 • 12:47 Комментировать

Опубликована обновленная версия рейтинга национальных сборных. Россия потеряла одну позицию и опустилась на 35-е место. В активе подопечных Валерия Карпина 1493,42 очка.

Одно изменение зафиксировано в десятке лучших. Сборная Аргентины поднялась с пятого на четвертое место, обогнав Англию. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Рейтинг по-прежнему возглавляет Бельгия, второй идет Бразилия, а топ-3 замыкает Франция.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия - 1828,45 балла

2. Бразилия - 1823,42

3. Франция - 1786,15

4. Аргентина - 1766,99

5. Англия - 1755,52

...

27. Украина - 1535,08

35. Россия - 1493,42

85. Узбекистан - 1279,18

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86. Грузия - 1269,24

92. Армения - 1242,24

94. Беларусь - 1233,43

96. Кыргызстан - 1228,69

120. Казахстан - 1140,71

121. Азербайджан - 1139,02

Полная версия рейтинга ФИФА.

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