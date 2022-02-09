Полузащитник «Реала» Лука Модрич назвал своего преемника в национальной сборной Хорватии.

«Мой преемник или, как я считаю, самый талантливый игрок, - Матео Ковачич. Хотя он уже является состоявшимся игроком.

Он играл в таких больших клубах, как «Интер» и «Реал», а теперь играет в «Челси» и справляется очень хорошо. Так что мы говорим о нём как об одном из преемников. Он может стать лидером следующей сборной Хорватии», - высказался Модрич, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что сборная Хорватии уже завоевала билет на чемпионат мира 2022 года. Мундиаль в Катаре пройдёт в ноябре-декабре.