Где пройдёт Евро-2028

Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах этих стран и других претендентов.

В марте 2022 года закончится приём заявок от кандидатов, которые планируют провести Евро-2028. Как известно, ближайшее континентальное первенство пройдёт в Германии, а вот хозяина следующего турнира назовут в сентябре 2023-го. Кроме стран, которые примут Евро-2028, назовут и хозяина Евро-2032.

Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия думали о том, чтобы провести чемпионат мира в 2030 году, но решили отказаться от этой затеи и предпочли сосредоточиться на Евро-2028. На мундиаль серьёзно нацелились Испания и Португалия, и в этой ситуации британцы с ирландцами решили сделать ставку на первенство Старого Света. Учитывая, что доходы от Евро сейчас соизмеримы с чемпионатом мира, а расходы меньше, логика в этом есть.

Пожалуй, сейчас эта заявка выглядит очень сильно. Во время Евро-2020 атмосфера на заполненном «Уэмбли» выглядела сказочно. Есть вопросы по организации безопасности, можно вспомнить проблемы в Лондоне после финала, но в целом это было здорово. Если они сосредоточатся именно на своей заявке, а не будут устраивать чёрный пиар (как это было во время выбора хозяев чемпионата мира-2018), то шансы у них хорошие.

Традиционно Евро хочет провести Турция. Эта страна планирует подать заявку уже в шестой раз подряд, но шансов, кажется, не так много. Тут и политические проблемы – не забудем сложные отношения с Арменией, Грецией и Кипром. Кроме того, финансовая ситуация в Турции в последнее время нестабильная, и делать прогноз на то, что будет через шесть лет, довольно сложно.

Румыния, Греция, Болгария и Сербия также готовят свою общую заявку на проведение Евро-2028 или чемпионата мира-2030. На бумаге этот вариант выглядит интересным: все четыре страны находятся недалеко друг от друга, а совместная заявка должна помочь снизить расходы каждого из государств по отдельности. В пользу этих кандидатов может сыграть желание УЕФА о расширении географии и популяризации футбола – Сербия, Болгария и Греция, например, не принимали Евро-2020.

Против заявки этого квартета, как и против британцев с ирландцами играет вопрос о том, сколько путёвок УЕФА готов предоставить хозяевам. Даже при 24 участниках отдавать 4 или 5 мест заранее – это многовато, но лишать кого-то из организаторов представительства на Евро тоже выглядит строгой мерой. В общем, это может сыграть негативную роль.

Помимо этих трёх заявок, которые, по всей видимости, будут поданы, ходили разговоры ещё про четыре, но пока подтверждения не было. Более того, Испания и Португалия, видимо, откажутся от борьбы за континентальное первенство, так как хотят принять мундиаль в 2030-м.

Алексей Сорокин говорил, что на Евро-2028 или Евро-2032 может претендовать Россия. Однако, кажется, наша страна всё же не будет участвовать в этой гонке, никакой подготовки к этому мы не ощущаем. Некий интерес к проведению континентального первенства был от северных стран. Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия обсуждали такой вариант, в том числе с привлечением Исландии и даже Фарерских островов. Однако пока ничего конкретного не было.

Пожалуй, лишь Италия может всерьёз включиться в гонку. В стране обсуждали возможности принять Евро, а президент местной федерации футбола Габриэле Гравина после победы сборной на последнем континентальном турнире подтвердил такое намерение. Тем не менее пока официально о подаче заявки не сообщалось.

В любом случае осталось немного подождать, пока определится финальный круг претендентов на проведение чемпионата Европы-2028.

Роман Андреев