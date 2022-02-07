Черчесов: «Наверное, у тренера Польши в России есть советники»

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился своим мнением касательно назначения Чеслава Михневича в национальную команду Польшу, с которой подопечным Валерия Карпина предстоит встретиться в стыковых матчах отбора на мундиаль.

«Чеслав хорошо говорит по-русски, поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию. Наверное, у него и России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами», - прокомментировал Черчесов в интервью для «Спорт-Экспресс».

Также российский специалист подчеркнул, что он не стал бы делиться информацией с Михневичем, если бы тот обратился к нему за помощью. «Это нехорошо, некорректно», - подытожил Черчесов.