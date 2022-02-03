Колосков выступил против проведения чемпионатов мира раз в два года

На днях снова активно начала обсуждаться тема возможного проведения чемпионатов мира раз в два года – Международный олимпийский комитет выступил против подобной идеи ФИФА, на что отреагировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он также заявил, что не считает потенциальные реформы полезными для мирового футбола.

«Это желание заработать как можно больше денег. Рад, что члены исполкома МОК не поддерживают эту идею. Представители двух крупнейших конфедераций — европейской и южноамериканской — также выступили против. Это и есть настоящая поддержка, еще раз показывающая, что спортивные интересы у них выше, чем коммерческие», - рассказал Колосков в интервью для ТАСС.

В случае реализации планов ФИФА футбол вовсе может быть исключен из олимпийской программы. Подобную информацию ранее раздобыли британские журналисты.