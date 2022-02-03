​Рианчо в процентах оценил шансы России пройти Польшу

Меньше двух месяцев остаётся до полуфинала стыковых игр между сборными России и Польши. Ставки в этом матче будут высоки, ведь только победитель сохранит шансы на поездку на чемпионат мира-2022.

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает фаворитом этого противостояния команду Валерия Карпина. Давая комментарий для «РБ Спорт», Рианчо даже оценил шансы сборной России на проход в финал «стыков». Испанец измерил шансы России 80 процентами.

Напомним, что стыковые матчи с участием сборной России в среду были перенесены из «Лужников» на «ВТБ Арену».

Если Россия обыграет Польшу, то в решающем матче за путёвку в Катар сыграет со Швецией или Чехией.