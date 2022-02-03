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Чемпионат мира по футболу 2022

​В Гондурасе возмущены матчем с США при температуре -19℃

03 Февраля 2022 • 16:54 Комментировать

Матч отбора на чемпионат мира между сборными США и Гондураса проходил при лютом морозе. Столбик термометра показывал минус 19 градусов по Цельсию. Американцев мороз не смутил, и они победили со счётом 3:0. А вот представители Гондураса серьёзно пострадали. Двоих игроков, в том числе вратаря, пришлось менять в перерыве из-за переохлаждения. Ещё нескольким игрокам понадобились капельницы, о чём после игры рассказал тренер команды Эрнан Дарио Гомес, чьи слова приводит Daily Mail. 

По словам Гомеса, он с первых минут ждал финального свистка, ведь это был не футбол в удовольствие, а настоящие страдания.

При этом наставник сборной США Грегг Берхалтер не увидел проблемы. Он привёл в пример ситуации, когда его команде приходится играть в жару, и игроки страдают от обезвоживания.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Сборная Гондураса
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