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Чемпионат мира по футболу 2022

Соболев хочет сыграть за сборную России в стыковом матче с Польшей

03 Февраля 2022 • 13:43 Комментировать

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев высказался о возможном вызове в сборную России на стыковой матч ЧМ-2022 против команды Польши.

«У каждого тренера своя тактика. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Расстроюсь, если матч с Польшей буду смотреть по телевизору. Хочется играть», - рассказал 24-летний нападающий в интервью «Спорт-экспрессу».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Соболев провел 16 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча (три – с пенальти) и две голевые передачи.

Сборная России сыграет против Польши в полуфинале стыкового раунда 24 марта. Встреча состоится в Москве. Победитель этого противостояния сыграет в финале против Швеции или Чехии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Александр Соболев
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