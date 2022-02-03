Соболев хочет сыграть за сборную России в стыковом матче с Польшей

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев высказался о возможном вызове в сборную России на стыковой матч ЧМ-2022 против команды Польши.

«У каждого тренера своя тактика. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Расстроюсь, если матч с Польшей буду смотреть по телевизору. Хочется играть», - рассказал 24-летний нападающий в интервью «Спорт-экспрессу».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Соболев провел 16 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча (три – с пенальти) и две голевые передачи.

Сборная России сыграет против Польши в полуфинале стыкового раунда 24 марта. Встреча состоится в Москве. Победитель этого противостояния сыграет в финале против Швеции или Чехии.