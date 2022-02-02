Помимо «ВТБ Арены» РФС рассматривал ещё два стадиона для проведения стыковых матчей сборной России

В среду, 2 февраля, появилось официальное подтверждение о переносе стыковых матчей сборной России в отборе на чемпионат мира со стадиона «Лужники» на «ВТБ Арену». Такое решение было принято с целью привлечь гораздо большее количество болельщиков на трибуны, учитывая разницу во вместимости.

Однако домашняя арена «Динамо» была не единственным вариантом в списке РФС. Как стало известно «РБ Спорт», еще рассматривались опция с проведением встреч в Нижнем Новгороде. Также до последнего не исключался отказ от переноса, но на ситуацию повлияли проблемы с качеством газона на «Лужниках».

К слову, первый поединок раунда плей-офф запланирован на 24 марта – в этот день соперником россиян станет национальная команда Польши.